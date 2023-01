Bei Jugendhaus, Fußgängerzone und Citymanagement kann jetzt geklotzt werden. Der Mainzer Innenminister Michael Ebling überbrachte am Freitag Förderbescheide für zusammen fünf Millionen Euro und versprach wiederzukommen.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick war am Freitag bester Laune und das betraf nicht nur den fetten Förderbescheid, den der neue rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling überbrachte. Mit dem früheren Mainzer Oberbürgermeister Ebling verbindet Zwick auch eine langjährige Zusammenarbeit im Städtetag. Die beiden duzen sich und haben so manchen Kampf für mehr Geld und andere Projekte gemeinsam geführt. Ebling hat das Lager gewechselt, weiß aber noch um die Nöte der Städte.

Zwei Jahre Corona haben laut dem Minister die Innenstädte schwer gebeutelt. Lebendige Innenstädte seien aber wichtig für eine Stadt, erklärte er im Pirmasenser Rathaus und betonte, dass er darunter nicht nur Einzelhandel verstehe sondern auch Zonen für Begegnung, Erlebnis und das Sichzeigenwollen. Das soll mit den 4,985 Millionen Euro passieren, die er gestern in Form von Förderbescheiden im Gepäck hatte. Der Minister machte Zwick Komplimente für die gute Vorarbeit seiner Verwaltung. „Das muss ja auch alles erst mal gemacht und beherzt angegangen werden“, so Ebling und nannte die Verkürzung der Fußgängerzone als Beispiel. Hier habe die Verwaltung mit Bürgergesprächen und einer ansprechenden Planung schon die Vorarbeit geleistet, die jetzt mit Fördergeld aus Mainz honoriert wird. In dem Betrag finden sich auch Gelder aus einem ganz neuen Fördertopf, der sich „Innenstadtimpulse“ nennt. 200.000 Euro fließen hier in das Citymanagement für den Pop-Up-Store, was OB Zwick besonders freut, da damit das schon laufende Projekt verstetigt werden könne. Bisher funktionierte der Pop-Up-Store nur dank Spendengeldern und Sponsoren. „Das ist was Neues und lockt andere Menschen als üblich in die Fußgängerzone“, lobte Ebling.

Baustart für Jugendhaus noch in diesem Jahr

Für die anderen Projekte wird die Förderung aus Mainz entscheidend sein, da die Stadt aus ihrer mageren Kasse nur zehn Prozent dazu schießen muss, wie Zwick betonte. Sonst könnten Projekte wie das neue Jugendhaus wohl kaum realisiert werden. Hier werden wohl noch in diesem Jahr die Bauarbeiten beginnen, kündigte Zwick am Freitag an. Für etwas mehr als fünf Millionen Euro wird eine frühere Pakethalle der Hauptpost zu einem zweigeschossigen Jugendhaus mit Veranstaltungssaal, Werkstätten, Büros, Küche und Seminarräumen. Die derzeit noch als einziger nicht restaurierter Bau entlang der Bahnhofstraße vor sich in modernde Pakethalle soll zudem energetisch mit einem großen Solarkraftwerk auf dem riesigen Dach Maßstäbe setzen.

Weitere Projekte, die mit dem Geld gefördert werden, sind das Quartiersmanagement auf dem Horeb sowie ein Ideenwettbewerb für die Fußgängerzone von der Schlossstraße bis zur Lutherkirche. Außerdem werden laut Zwick private Modernisierungen im Bereich Horeb mit dem Geld gefördert. „Wir können jetzt Pirmasens noch schöner machen“, freute sich der Oberbürgermeister.

4,8 Millionen Euro der Förderung teilen sich Bund und Land. Die 200.000 Euro aus dem Impulsprogramm kommen rein vom Land. OB Zwick äußerte am Freitag die Hoffnung, dass Ebling jetzt möglichst drei mal im Jahr mit solchen Bescheiden kommen werde, was dieser verneinte. Er werde aber sicher wiederkommen, versprach der Minister.