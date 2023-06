Für Pirmasens wurde tagelang vor „sehr schlechter Luftqualität“ gewarnt. Wer auf seinem Smartphone die Apple-Wetterapp installiert hat, sah nur dunkelrot auf der Karte mit der Luftqualität. Gleichzeitig meldete das Umweltbundesamt jedoch „sehr gute Luftqualität“. Die amtlichen Daten wurden auch durch das private Netzwerk an Messstationen, der so genannten Sensorcommunity, gedeckt. Das Problem lag beim Anbieter der Luftdaten, die Apple in seiner Wetterapp nutzt. Verkehrsdaten, Satelliten und Wettervorhersagen sowie staatliche Messstationen wie die in der Lemberger Straße werden von dem Unternehmen Breezometer mit Algorithmen und Rechenmodellen verarbeitet. Dabei prognostiziert es die Daten auch in die Zukunft und nutzt dazu „maschinelle Lernverfahren“, also eine Art Künstliche Intelligenz. Und diese Künstliche Intelligenz fiel auf einen Gerätefehler herein. Dieser Fehler könnte einen tierischen Grund haben.

Mehr zum Thema lesen Sie hier