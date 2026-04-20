Dichter Rauch ist am Sonntagmorgen, 19. April, gegen 10.30 Uhr aus einem Gebäude in der Höhstraße in Pirmasens aufgestiegen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich ein Rollladen in der Dachetage des Anwesens bereits durch die enorme Hitzeentwicklung im Inneren nach außen gewölbt. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde das Objekt mit Atemschutzausrüstung durchsucht. Es konnten jedoch laut Polizei keine Personen gefunden werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.