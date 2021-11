Mit einem Gottesdienst in der Lutherkirche wurde Stefan Höhn am Freitagabend in das Amt des theologischen Vorstands des Diakoniezentrums eingeführt. Dass dieses Amt ihm eine gewisse Macht über andere Menschen verleiht, beschäftigte Höhn in seiner Predigt. „Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener“ – diesen Satz aus dem Markus-Evangelium rückte er in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Ich nehme selbstbewusst und dennoch mit einer guten Portion Demut diese Verantwortung an“, versicherte Höhn. Im Diakoniezentrum bedeute das konkrete Handeln der Mitarbeitenden das Übernehmen von Verantwortung für Alte und Junge, für Kranke und Sterbende. Übergeordnete Personen hätten wiederum Verantwortung für eben diese Beschäftigten und dienten letztlich doppelt. „Wer bereit ist, sich an die Spitze zu stellen, muss auch bereit sein, Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen.“ Gleichzeitig dürfe die Macht nicht zur Befriedigung sachfremder Bedürfnisse missbraucht werden. Es gelte deshalb, die eigene Grundhaltung immer wieder darauf zu prüfen, ob sie den Anforderungen noch gerecht werde. Höhn tritt die Nachfolge von Pfarrer Norbert Becker an. Der hatte das Amt aus Altersgründen niedergelegt, steht dem Diakoniezentrum aber immer noch ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite. Er war am Freitag ebenfalls unter den geladenen Gästen in der Lutherkirche. Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr leitete den Gottesdienst. Er lobte Höhn als einen bemerkenswerten Theologen mit scharfem Verstand und vielen Begabungen sowie einem Bekenntnis zu den Schwachen in der Gesellschaft. Das Diakoniezentrum Pirmasens beschäftigt mehr als 600 Menschen und betreibt Seniorenheime, das Hospiz sowie die Jugendhilfeeinrichtung Jona.