Mit einem feierlichen Gottesdienst beging das Diakoniezentrum Pirmasens am Freitag seinen Mitarbeiterehrungsgottesdienst. Besonders daran waren in diesem Jahr mehrere Dinge: Wegen der Corona-Pandemie wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Diakoniezentrums nachgefeiert. Auch wurde an diesem Abend ein besonderes Duo geehrt.

Bekanntlich soll man Feste feiern wie sie fallen. Wegen der Pandemie war das im vergangenen Jahr für viele nicht möglich. Auch die jährliche Mitarbeiterehrung des Diakoniezentrums musste ausfallen.