Die Partnerschaft des Pirmasenser Diakoniezentrums mit der Diakonie im rumänischen St. Georgen trägt Früchte. In der ostrumänischen Stadt wird nun mit Hilfe aus Pirmasens zur palliativen Versorgung ein Hospiz mit zehn Plätzen geschaffen.

„In Rumänien besteht ein großer Bedarf nach professioneller Altenpflege und palliativer Versorgung im Hospiz,“ sagt Anna Toth, Pfarrerin und Diakonievorstand in Sfantu Gheorghe (St. Georgen). Aus einem EU-gefördertem Projekt zur Neugründung von Palliativdiensten in osteuropäischen Staaten entstand eine Partnerschaft mit dem Pirmasenser Diakoniezentrum. Sie besteht inzwischen seit vielen Jahren. Läuft alles nach Plan, könnte in Ostrumänien bald ein stationäres Hospiz „Haus Magdalena“ nach Pirmasenser Vorbild entstehen. Das Projekt stellten die Verantwortlichen am Dienstag vor.

St. Georgen im Osten Rumäniens sei eine ländlich geprägte Region, erzählt Toth. Bei der dortigen Diakonie betreue sie mit rund 100 Mitarbeiterinnen insgesamt 67 Ortschaften. Neben der Altenpflege werden Kinderprojekte (Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen) sowie Arbeits- und Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen angeboten. Etwa 900 Patienten würden aktuell mit dem Hauspflegedienste betreut.

Kaum Ärzte im ländlichen Raum

Dabei gehe die Arbeit oft über die eigentliche Pflege, wie sie in Deutschland definiert ist, hinaus, so Toth. „Im ländlichen Raum gibt es bei uns kaum Ärzte“, führt sie aus. Deshalb besorgten und lieferten die Pflegerinnen Medikamente, nähmen kleinere medizinische Dienstleistungen vor. Auch ein Wäscheservice gehört zum Angebot. „In vielen Häusern gibt es keine Waschmaschine, oft auch kein fließendes warmes Wasser“, beschreibt sie das Leben in der rumänischen Provinz.

Da viele jungen Leute in die Städte oder gar ins Ausland abwanderten, wachse der Bedarf nach einer Betreuung im Alter immer mehr. „Genauso wichtig ist eine gute palliative Versorgung bis in den Tod“, betont die Pfarrerin. Deshalb habe sie sich für das Hospiz-Projekt stark gemacht. Sie sei nun sehr froh, dass sich ihnen die Möglichkeit biete, ein solches zu bauen. Im Ort Malnas hat ein Pfarrer der Diakonie ein Haus vermacht, das jetzt umgebaut wird. Zehn Hospizplätze sollen dort entstehen. „Schön wäre, wenn wir nächstes Jahr starten könnten“, hofft Toth.

In erster Linie ein Wissenstransfer

In Ihrem Vorhaben unterstützt werden sie vom Pirmasenser Diakoniezentrum. „Bei unserer Partnerschaft geht es in erster Linie um einen Wissenstransfer“, betont Norbert Becker, ehemaliger theologischer Vorstand des Pirmasenser Diakoniezentrums, der das Projekt mit angestoßen hatte und heute seinen Nachfolger Stefan Höhn bei der Fortführung unterstützt. Gemeinsam mit einigen Mitarbeitern der Pirmasenser Diakonie war er mehrmals in Rumänien, um sich ein Bild der Arbeit vor Ort zu machen. Im Gegenzug waren die Rumänen zu Besuch in Deutschland. „Solch ein Austausch ist für beide Seiten sehr fruchtbar“, betont Simone Jennewein, Leiterin des Hospiz „Haus Magdalena“. So könnten sie ihre langjährige Erfahrung in der Hospizarbeit weitergeben. „Andererseits haben uns die Reisen nach Rumänien in vielen Dingen auch die Augen geöffnet“, erzählt sie und erklärt: „Wir jammern oftmals auf hohem Niveau.“ Dass unter weit weniger optimalen Umständen wirklich gute Arbeit geleistet werden könne, hätten sie in Rumänien immer wieder gesehen. Inzwischen seien zwischen den Mitarbeitern echte Freundschaften und ein reger und regelmäßiger Austausch entstanden.

Es fehlen 75.000 Euro

Neben dem reinen Wissenstransfer sind nun aber zusätzlich Spenden nötig, um den Bau des Hospizes weiter voranzubringen. „Wir helfen bereits seit Jahren mit Sachspenden“, sagt Carsten Steuer, der kaufmännische Vorstand des Diakoniezentrums. Hilfsmittel, wie Rollatoren oder sonstige medizinischen Hilfsmittel, die nicht den neuesten Normen und Vorgaben in Deutschland entsprächen, sonst aber keine Mängel aufwiesen, würden immer wieder den rumänischen Kollegen zur Verfügung gestellt. Durch die enormen Preissteigerungen der letzten Monate fehlten jetzt aber die Mittel für die Fertigstellung des Gebäudes, insgesamt rund 75.000 Euro. „Wir hoffen, wir können unsere Netzwerkpartner für das Projekt sensibilisieren und so weitere Unterstützer gewinnen“, möchten die Verantwortlichen der Diakonie nichts unversucht lassen, ihren rumänischen Kollegen das Hospiz „Casa Magdalena“ zu ermöglichen.