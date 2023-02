Die Pirmasenserin Dorothea Wölfling haben wir auf ihrem Weg zum Zahnarzt getroffen und mit ihr über ihren Beruf als Ernährungs- und Diabetesberaterin gesprochen. Dabei hat sie uns erzählt, was an ihrer Arbeit spannend ist und warum sie selbst gerne mal zu etwas Süßem greift.

Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin Dorothea Wölfling und komme aus Pirmasens. Ich bin Diätassistentin und Diabetesberaterin. Bis im vergangenen Jahr habe ich als Diätassistentin in einer eigenen Praxis gearbeitet, bin aber noch in einer Diabetologischen Schwerpunktpraxis tätig. Dort betreue ich Menschen mit Diabetes, berate sie und gebe ihnen Schulungen. Den Arzt unterstütze ich bei seiner Tätigkeit.

Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf?

Nach der Kinderpause sind es jetzt 23 Jahre.

Diabetes ist ja eine sogenannte Volkskrankheit. Mit welcher Form haben Sie es am häufigsten zu tun?

Eigentlich mit allen: Typ 1, Typ 2 und 3, aber auch Gestationsdiabetes.

Können Sie uns die Unterschiede kurz erklären?

Typ 1 und Typ 2 sind weit verbreitet und weitläufig bekannt. Gestationsdiabetes entsteht erst im Laufe einer Schwangerschaft, wenn durch die Hormone in einer Schwangerschaft auch die Blutzuckerwerte ein bisschen steigen. Das muss man auch in die Reihe bringen, damit Mutter und Kind Schwangerschaft und Geburt gut überstehen. In der Regel ist diese Form von Diabetes nach der Schwangerschaft weg, weil sich auch die Hormone wieder auf einen normalen Level einpendeln. Es ist aber so, dass in den nächsten fünf Jahren für die Mamas ein höheres Risiko besteht, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Das hängt von mehreren Faktoren ab, wie Genetik, aber auch Lebensstil. Von Diabetes Typ 3 sind Menschen betroffen, deren Blutzuckerwerte als Ursache nicht in Typ 1 und Typ 2 einzuordnen sind. Das tritt zum Beispiel häufig nach Operationen an der Bauchspeicheldrüse nach einer Krebserkrankung auf. Einfach weil dann auch die Regulierung der Blutzuckerwerte wegfällt.

Was genau interessiert Sie denn an Ihrem Beruf?

Ich wurde zuerst Diätassistentin und habe dann die Weiterbildung zur Diabetesberaterin gemacht. Ich fand es schon immer spannend, mit Menschen zu arbeiten. Es wird mit Menschen nie langweilig, weil jeder Mensch anders ist. Und ich finde es einfach schön, Menschen zu helfen – als Diätassistentin eben über die Schiene Ernährung, als Diabetesberaterin eben ein bisschen mehr über den medizinischen Bereich. Das macht das alles sehr abwechslungsreich.

Da entsteht leicht der Eindruck, dass Sie sich allein von Berufs wegen ausschließlich gesund ernähren. Sündigen auch Sie manchmal?

Nobody is perfect, sage ich immer, auch keine Ernährungsberaterin (lacht). Natürlich esse ich auch mal etwas Süßes oder esse nicht ganz so vernünftige Sachen wie Pommes oder Chips. Aber der Leitfaden oder das Kriterium für meine Beratung ist grundsätzlich nicht, die Lebensmittel in gut und böse einzuteilen. Ich habe grundsätzlich das Ziel, eine gute Mischung rauszufinden. Kleine Veränderungen, der Umgang, die Menge, die Häufigkeit sind ja häufig das Entscheidende, wie sich dann auch die Wirkung entfaltet – zur Gewichtsentwicklung, für Blutzuckerwerte oder auch für andere Erkrankungen.