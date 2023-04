DHL hat eine neue DHL Packstation in Pirmasens in Betrieb genommen, eine solarbetriebene. Der Automat mit der Packstationsnummer 104 hat 66 Fächer und steht am Berliner Ring 13 bei der Hein GmbH. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die App-gesteuerte Packstation benötigt kein Display, sie wird ausschließlich mit dem Smartphone bedient. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann, heißt es von DHL. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre“, sagt ein DHL-Sprecher. Die Nutzung einer Packstation trage zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung würden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Für die Nutzung der Packstation ist eine Anmeldung nötig. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.