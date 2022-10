In Dahn gibt es eine neue DHL-Packstation. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, hat sie eine Kapazität von 52 Fächern . Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

DHL bietet den Service in Dahn in der Pirmasenser Straße 62 an. Den Packstationsservice gibt es seit 2003. Laut der Firma können mittlerweile über 19 Millionen registrierte Kunden über 10.500 DHL-Packstationen mit mehr als 950.000 Fächern nutzen. Die Packstation sei leicht zu bedienen und zumeist rund um die Uhr verfügbar. Immer beliebter werde die Packstation dadurch, dass sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens befindet und Kunden somit den Paketempfang und -versand zum Beispiel bequem mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden können.

Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden laut DHL bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Bundesweit be- und entladen aktuell rund 21.000 klimafreundliche Elektro-Fahrzeuge die Packstationen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich zudem bietet die Webseite weitere Informationen rund um das Thema Packstation.