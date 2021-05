Seit der Gründung des DFB-Stützpunkts für südwestpfälzische Nachwuchsfußballer im Jahr 2002 war Peter Tretter dort Teil des Trainerteams. Nun hat sich der ehemalige FKP-Chefcoach still und leise verabschiedet, mehrere neue Trainer sind dazugekommen.

Es ist nass-kalt an diesem Oktober-Montagabend. Einige Väter stehen auf dem Hang am Kunstrasenplatz des SV Ruhbank und beobachten ihre Sprösslinge beim allwöchentlichen Stützpunkttraining. Unten übt gerade der Jahrgang 2006 – ausnahmslos U15-Regionalligaspieler des FK Pirmasens. „Früher waren da noch die Jugendspieler von Fehrbach, Rieschweiler und Hauenstein, heute hat man nicht mehr so die Auswahl, wobei in den anderen Jahrgängen schon auch noch Spieler aus anderen Vereinen, hauptsächlich von der SG Rieschweiler, dabei sind“, erzählt Patrik Müller, der seit der Gründung des südwestpfälzischen Nachwuchsstützpunkts im Jahre 2002 zum Trainerteam gehört, zuvor schon zehn Jahre lang die Jugend-Kreisauswahl betreute.

Tretter darf nicht mehr

Lange Jahre förderten „Paule“ Müller, Peter Tretter und Peter Rinner jeden Montag von 17 bis 20 Uhr die talentiertesten U12- bis U15-Spieler aus dem Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken. Vor vier Jahren hörte Rinner auf, in diesem Sommer dann auch Tretter. „Weil ich C-Junioren-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern geworden bin, durfte ich nicht mehr zugleich Stützpunkttrainer sein“, erläutert Tretter.

Kurz vor ihm hörte auch Rinner-Nachfolger Martin Gries auf, der als Trainer der Verbandsliga-Mannschaft des FKP nicht mehr genügend Zeit fürs Stützpunkttraining hatte. Für ihn kam der Bundenthaler Florian Leidner, bis dahin Trainer der Regionalliga-A-Junioren des FKP. Und Tretters Platz nahm der Wiesbacher Bezirksligaspieler Benjamin Mayer ein. Und um die Torhüter kümmert sich nach dem umzugsbedingten Ausscheiden von Markus Schulz nun Jonas Jung, der Keeper des SV Hinterweidenthal mit Oberliga-Erfahrung. Das Trainerteam komplettiert seit gut zwei Jahren Jan Weinmann, Coach des Landesligisten TSC Zweibrücken.

40 Talente

Wenn nicht mal gerade wieder eine Corona-Landesverordnung dies verbietet, kommen jeden Montag 40 junge Fußballer auf das künstliche Grün des SV Ruhbank, wo der Stützpunkt seit gut vier Jahren beheimatet ist. In den Anfängen trainierte die Kreisauswahl in Münchweiler, dann lange im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe.

Durm war auch dabei

Das Trainingsprogramm ist bundeseinheitlich vorgegeben. An diesem Abend lautet das vom Deutschen Fußball-Bund vorgegebene Thema „Variables Passen, Eins-gegen-eins mit Ballsicherung“. Das gesamte Equipment – Bälle, Markierungen, Leibchen und so weiter – stellt der DFB.

„Prinzipiell können auch Mädchen an unserem Stützpunkttraining teilnehmen“, sagt Müller. „Allerdings gibt es auch einen westpfälzischen Mädchen-Stützpunkt.“ Und der 57-jährige Polizist aus Rodalben hatte in seinen mittlerweile 18 Stützpunkt-Jahren schon äußerst begabte Fußballerinnen dabei. Die spätere Bundesligaspielerin Lisa Schwab aus Höhfröschen und die Weselbergerin Nadine Keßler, die es zur Fifa-Weltfußballerin, Europameisterin und dreimaligen Champions-League-Gewinnerin brachte. Unter den Jungs war auch ein gewisser Erik Durm aus Rieschweiler-Mühlbach, 2014 Mitglied des Weltmeisterkaders.

Nun bleibt abzuwarten, wie lange Corona auch das Fußballspielen bremst. Ab Mitte November sollte eigentlich in der Halle des MTV Pirmasens trainiert werden – jeden Montag von fünf bis acht.