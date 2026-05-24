Wie ungerecht das Konstrukt der DFB-Nachwuchsligen ist, hat nun auch der FK Pirmasens erfahren.

Bis 2024 die DFB-Nachwuchsligen eingeführt wurden, spielten die besten deutschen U19- und U17-Fußballteams in den A- und B-Junioren-Bundesligen. Auch damals hatten die Profivereine durch ihre finanziellen Möglichkeiten und ihre Nachwuchsleistungszentren (NLZ) schon große Vorteile gegenüber Amateurklubs. Doch prinzipiell galt, dass auch die Junioren von Profiklubs in die Regionalliga absteigen konnten – wie es beispielsweise auch dem 1. FC Kaiserslautern passierte.

Das ist nun anders. Wer ein NLZ unterhält, darf immer in der höchsten Junioren-Liga spielen – selbst wenn man ein Jahr lang nur Niederlagen kassiert. So kommt es, dass die U19 der SV Elversberg als Gruppenletzter mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen die Saison abschloss und dennoch in der Eliteklasse bleibt, während der sieben Punkte bessere FK Pirmasens, der beide Partien gegen die Saarländer gewann, in die Regionalliga Südwest runter muss. Das widerspricht nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden, sondern auch dem Leistungssport-Gedanken.

Der DFB müsste dies wieder ändern, wird er aber wohl nicht tun (um seine NLZ-Teams oben zu haben), was wiederum die Unzufriedenheit an der Basis nährt.

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