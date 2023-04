Die Pirmasenser Kulturinitiative Pauluskirche (Kupa) präsentiert am 28. April, 20 Uhr , ein Konzert mit Klaus Reiter, Barbara Wesely und Albert Koch.

Das Trio widmet sich seinem Konzept „Deutschstunde“. Reiter erfüllt sich mit besagtem Programm den schon langen gehegten Wunsch, insbesondere Kompositionen der Liedermacher-Elite, in persona Hannes Wader, Klaus Hoffmann, Reinhard Mey und Konstantin Wecker auf die Bühne zu bringen. Zudem wird traditionelles deutsches Liedgut wie „Die Gedanken sind frei“ und Stücke aus dem schier unerschöpflichen Repertoire der bekannten Pirmasenser Volkssänger Hein & Oss serviert. In der Pauluskirche (Maria-Theresien-Straße 27) wird Reiter unterstützt von der Akkordeonistin Barbara Wesely aus Zweibrücken. Diese ist in der dortigen Musikszene eine feste Größe. Zudem steht der Kaiserslauterer Musiker Albert Koch, eine absolute Koryphäe an der Mundharmonika, an seiner Seite. Dieser ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt. Mit der „Deutschstunde“ geht die Kupa als Veranstalter den Weg weiter, ein kreatives und facettenreiches Programm auf die Bühne zu bringen, das nicht immer nur auf dem Mainstream zugeschnitten ist. Tickets im Vorverkauf sind in Pirmasens bei Sam’s Weingalerie, Höfelsgasse 6, und im Kostümgeschäft Vabo, Neckarstraße 5, erhältlich. Zudem gibt es eine Abendkasse. Mehr auf der Seite kupa-ps.de.