Bücherfreunde in Pirmasens können bei Deutschlands erstem bundesweiten digitalen Buchclub „Leselounge mit Libby“ in einen Kriminalroman eintauchen. Ab sofort und noch bis 29. März können Nutzer der Stadtbücherei gemeinsam mit ungezählten anderen kostenlos den Roman Weißer Flieder der schwedischen Autorin Cecilia Sahlström lesen. Wie die Stadtbücherei weiter mitteilt, verbindet der neue digitale Buchclub Bücherfreunde über öffentliche Bibliotheken in Deutschland zwei Wochen lang mit dem gleichen E-Book. Dafür benötigen Leser lediglich einen Bibliotheksausweis der Stadtbücherei. Stammleser können den Krimi Weißer Flieder als E-Book oder Hörbuch verfolgen und darüber diskutieren.

Zu Hause lesen und hören

Deutschlandweit können Leser in teilnehmenden Bibliotheken den Roman ausleihen und und in das E-Book wie auch das Hörbuch ohne Wartezeit oder Vormerkung eintauchen, indem sie die Libby-App herunterladen oder die Website von OverDrive besuchen.

E-Book und Hörbuch können auf allen gängigen Computern und Geräten gehört und gelesen werden. Der Titel läuft am Ende der Leihfrist automatisch aus, es fallen keine Säumnisgebühren an. Ermöglicht wird das kostenlose Programm von OverDrive, einer digitalen Leseplattform für englischsprachige E-Books, Hörbücher und Zeitschriften, die auch von der Stadtbücherei Pirmasens angeboten wird.