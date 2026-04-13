Drei Tischtennis-Nachwuchstalente aus der Südwestpfalz waren beim Deutschlandpokal der Jugend dabei.

Während Jakob Bernhard und Jonathan Brubach (beide SG Waldfischbach) für die Jungen-15-Auswahl des Pfälzischen Tischtennisverbands in Hofheim aufschlugen, war Lukas Brubach ( TTC Dahn) in Saarbrücken bei dem Jungs bis 13 Jahre für den PTTV an der Platte. „Wir waren super euphorisiert“, sagte Pfalz-Verbandstrainer Max Ip zur Leistung seines Jungen-15-Teams, das in die Endrunde einzog. Jonathan Brubach spielte sowohl beim 4:1-Sieg im Viertelfinale gegen Sachsen – hier unterlag er Moritz Drube in drei Sätzen – als auch im Halbfinale gegen Westfalen. Beim Stand von 3:3 verlor der für Waldfischbach in der Nachwuchs-Pfalzliga spielende Dahner die entscheidende Partie in vier Sätzen. Jakob Bernhard kam in der Gruppenphase gegen Westfalen zum Einsatz und unterlag dort deutlich.

Bei der Jugend 13 in Saarbrücken steuerte Lukas Brubach gleich zwei Siege zum überraschenden 4:3-Auftaktsieg gegen Brandenburg bei. Es folgten Niederlagen gegen Sachsen-Anhalt (0:4) und das Saarland (3:4). Für die Saarländer spielte Lian Butz, der bei den Herren für den TTC Nünschweiler aufschlägt. Butz gewann gegen Brubach in drei Sätzen. In der Trostrunde kamen die Pfälzer dann unter die Räder und belegten am Ende den 15. Platz.