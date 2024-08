Die Deutschland-Tour zu Gast in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben: Die Profis im Fahrradsattel lockten am Sonntag bei bestem Wetter zahlreiche Fans an die Strecke.

Mit viel Applaus schickte das Publikum in Heltersberg, Geiselberg oder Hermersberg die Fahrer auf die letzten etwa 100 von insgesamt 736,9 Tour-Kilometern; Sprintwertung in Heltersberg inklusive.