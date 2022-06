Nach zwei Corona-Jahren freuen sich jetzt auch die Pirmasenser auf den Sommer. Warum einige von ihnen dennoch zuhause bleiben oder zumindest auf weite Reisen verzichten, hat die RHEINPFALZ in der Fußgängerzone in Erfahrung gebracht.

Barbara und Harry Leuer aus Kaisersesch verbringen gerade ihren Sommerurlaub in der Südwestpfalz. In Ludwigswinkel haben sie für eine Woche eine Ferienwohnung bezogen und erkunden die Region zu Fuß und mit ihrem Hund. „Hier zu wandern ist wunderbar“, sagt Barbara Leuer bei einem Tagesausflug nach Pirmasens, wo die RHEINPFALZ sie getroffen hat. Wie Harry Leuer erzählt, ist diese eine Woche die einzige Urlaubsreise, die das Paar in diesem Sommer unternimmt. „Unser Hund ist schon älter und das Reisen ist für ihn Stress, da fahren wir generell nicht oft und lange weg“, so Harry Leuer.

Sicher, dass er in diesem Jahr zuhause in Pirmasens bleiben und hier die Sommersonne genießen wird, ist sich Michael Henning . „Ich habe schon seit Jahren keinen Urlaub mehr im Ausland gemacht, weil wir es hier einfach schön haben“, meint er. Unweit seiner Wohnung liegt der Strecktalpark. Dort halte er sich bei schönem Wetter gerne auf und bewundere die schönen Anlagen. „Wenn ich jedoch eine Wunschdestination für einen Urlaub hätte, dann wäre es mit Sicherheit Dubai. Dort möchte ich gerne mal in einem Sieben-Sterne-Hotel wohnen, habe dafür aber noch nicht genug gespart“, sagt Henning und lacht.

Unter Palmen im eigenen Garten

Mit Arbeitskollegen nach Österreich in den Wanderurlaub geht es für Pascal Nickola in diesem Sommer. Wenige Tage nach seinem 27. Geburtstag, den er noch im Juni feiert, packt er die Koffer. Für ihn sei es nicht das erste Mal, dass er den Sommerurlaub mit seinen Arbeitskollegen verbringt. „Vor Ort in Österreich gibt es auch ganz tolle Burgen und Ruinen, die ich erkunden kann. Als Mittelalter-Fan ist das genau das Richtige für mich“, erzählt er voller Vorfreude.

Den Urlaub daheim verbringt Gabi Maurer seit drei Jahren. Wegen Corona sei sie seit 2019 nicht mehr weggefahren. Allerdings vermisse sie auch nichts, denn daheim halte sie es gut aus, wie sie versichert. „Wir haben es uns zuhause schön gemacht, uns eine neue Terrasse gegönnt und den Garten umgebaut. Dort haben wir auch Palmen gepflanzt und einen Pool aufgebaut, da kommt man sich tatsächlich vor wie im Urlaub“, so Maurer. Herzlich nimmt sie ihre gute Freundin Mimma Angello aus Sizilien in den Arm, die sie vor ein paar Jahren im Urlaub kennen gelernt hat. Angelo und ihr Mann sind wie jedes Jahr gerade bei Familie Maurer zu Besuch. „Aus einer Urlaubsbekanntschaft ist eine Freundschaft geworden.

Mit der Tochter Urlaub auf dem Bauernhof

Für den Sommer noch nichts Konkretes geplant hat Norbert Mansmann , allerdings hat er schon eine Überraschung für seine Lebensgefährtin im Sinn, wie er berichtet. „Ich denke an die Mecklenburgische Seenplatte. Dort ist es wunderschön und es würde auch ganz gut passen, da meine Lebensgefährtin dieses Jahr nicht auf die Kanaren möchte“, erklärt Mansmann. Im Oktober hat er noch einmal einen Urlaub anvisiert, wo es dann hingehen soll, weiß er noch nicht.

Mit einer befreundeten Familie fährt Sarah Greb im Sommer auf einen Bauernhof am Chiemsee – auf eine weite Auslandsreise verzichtet auch sie. „Ende August geht es für uns los. Meine sechsjährige Tochter wird kurz danach eingeschult und da genießen wir noch einmal ein paar freie Tage. Sie freut sich schon riesig, da ihre beste Freundin mitkommt“, so Greb. So ein Urlaub auf dem Bauernhof sei vor allem für die Kinder eine besondere Erfahrung.