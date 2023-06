Am Wochenende fand im tschechischen Roudnice auf dem Wildwasserkanal an der Elbe der 2. Deutschland-Cup im Kanuslalom statt. Die Serie umfasst fünf Rennen, aus denen die Rangliste der besten deutschen Kanuten ermittelt wird. Mit dabei waren auch drei Kanuten aus der Region.

Für die 14-jährige Britta Jung von den Wassersportfreunden Zweibrücken war es ihr erster Wettkampf auf dem Wildwasserkanal in Roudnice. Die Höheischweilerin startete zunächst im Kajak-Einer in der U18-Klasse, wo sie am Ende auf dem elften Platz im 36er-Feld landete. Im Canadier-Einer, wurde sie 13. im 20-köpfigen Starterfeld. Am Tag darauf war die anders gehängte Strecke sehr tückisch. Jung unterliefen im Kajak fünf Torstabberührungen, weshalb sie nicht über den 23. Platz hinauskam. Im Canadier-Einer erreichte sie erneut den 13. Platz gegen die bis zu vier Jahre ältere Konkurrenz.

Der Pirmasenser Simon Schiel vom KSV Bad Kreuznach fuhr mit seinem Kajak in der U18-Klasse auf die Plätze 22 und 18. Der 18-jährige Wirtschaftsgymnasiast leistete sich dabei keine großen Fahrfehler, ihm fehlte aber etwas Spritzigkeit, weshalb er das Ziel, unter die besten zehn zu fahren, verpasste.

Sein drei Jahre jüngerer Bruder David Schiel, der das Immanuel-Kant-Gymnasium besucht, überraschte im gleichen Starterfeld positiv. In den Vorläufen fuhr er an beiden Tagen noch etwas vorsichtig. In beiden Wettkämpfen zeigte er dann zwei sehr gute Läufe in den B-Finals, wodurch er im Gesamtklassement einen riesigen Sprung von Rang 79 nach dem Lauf in Lofer unter die besten 40 machte und sich somit seinen Verbleib im Deutschland-Cup für 2024 gesichert hat.