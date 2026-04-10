Die Stadt Pirmasens sucht Ehrenamtliche, um Geflüchteten die deutsche Sprache zu vermitteln und ihnen damit den Einstieg in den Alltag zu erleichtern. Das könnten Menschen mit afghanischem, arabischem, armenischem, somalischem, russischem oder ukrainischem Hintergrund sein, aber auch pensionierte Lehrkräfte und Sozialarbeiter, Studenten oder sozial Engagierte. Ihr Einsatz ist vorgesehen bei Deutschkursen oder als Paten.

Am Montag, 27. April, findet ein Info-Abend im Quartiersbüro P11 statt. Ab 18 Uhr können Interessierte unverbindlich mit Integrationsmanager Rüdiger Dahl ins Gespräch kommen. Es wird um Anmeldung bis Dienstag, 21. April, gebeten: entweder telefonisch unter der Rufnummer 06331 877142 oder per E-Mail an die Adresse hilfe@pirmasens.de.