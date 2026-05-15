Waldfischbach / Carentan RHEINPFALZ Plus Artikel Deutscher Soldatenfriedhof: Südwestpfälzer legen in Normandie Kranz nieder [Bildergalerie]

Deutsche und Franzosen legen gemeinsam einen Kranz nieder.
Deutsche und Franzosen legen gemeinsam einen Kranz nieder.

81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat eine Delegation aus der Südwestpfalz auf einem Soldatenfriedhof in der Normandie einen Kranz niedergelegt. Warum?

Der sogenannte D-Day, also der 6. Juni 1944, läutete die Endphase des Zweiten Weltkriegs ein. Allerdings brachte die Landung der Alliierten in der Normandie zunächst nochmals erbitterte Kämpfe und kostete das Leben zigtausender Soldaten. In Nordfrankreich wurden in der Folge mehrere große Friedhöfe für die verstorbenen Militärangehörigen angelegt. Einer davon ist La Cambe. Auf einem Areal mit einer Größe von knapp zehn Fußballfeldern sind dort 21.300 deutsche Soldaten bestattet. 80 Prozent davon waren gerade einmal 20 Jahre alt, als sie starben.

„Diese Soldaten waren zum Großteil gegen ihren Willen hier“, sagte Bertrand Favray. Der Waldfischbacher ist Vorsitzender des Freundeskreises Carentan. Mit dieser Gemeinde in der Nähe von La Cambe unterhält Waldfischbach-Burgalben seit 60 Jahren eine Partnerschaft. Anlässlich dieses Jubiläums ist eine rund 60-köpfige Delegation aus der Südwestpfalz in die Normandie gereist.

„Nie wieder Krieg“

Der erste Stopp des langen Wochenendes war am Soldatenfriedhof. In seiner Ansprache bezeichnete Favray das Areal als Symbol für Millionen Kämpfer, die nach wie vor weltweit in Konflikten sterben müssen. Bevor es zur gemeinsamen Kranzniederlegung mit den französischen Freunden kam, wiederholte er eindringlich die Aussage: „Nie wieder Krieg.“

Bertrand Favray spielt »Ich hatte einen Kameraden«.
Bertrand Favray spielt „Ich hatte einen Kameraden“.
Angeführt von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ging es zur Kranzniederlegung.
Angeführt von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ging es zur Kranzniederlegung.
Angeführt von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ging es zur Kranzniederlegung.
Angeführt von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ging es zur Kranzniederlegung.
In La Cambe sind über 21.000 Soldaten begraben.
In La Cambe sind über 21.000 Soldaten begraben.
Bertrand Favray spielt »Ich hatte einen Kameraden.«
Bertrand Favray spielt „Ich hatte einen Kameraden.“
»Nie wieder Krieg«, sagt Bertrand Favray.
„Nie wieder Krieg“, sagt Bertrand Favray.
Rund zehn Fußballfelder groß ist das Areal des Soldatenfriedhofs La Cambe in der Normandie.
Rund zehn Fußballfelder groß ist das Areal des Soldatenfriedhofs La Cambe in der Normandie.

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Besonders berührend wurde es im Anschluss als der Hobbymusiker Favray zur eigens dafür mitgebrachten Trompete griff und das Stück „Ich hatte einen Kameraden“ auf dem Blasinstrument spielte. Unter den Anwesenden waren Pfälzer, deren Väter im Krieg als Soldaten gestorben waren, aber auch französische Veteranen.

Pfälzer in Normandie begraben

In La Cambe sind die einzelnen Gräber mit Namenstafeln versehen. Darüber hinaus gibt es zwei Bücher mit Namenslisten. Einige der Südwestpfälzer blätterten darin und fanden auch Namen von jungen Soldaten aus ihrer Heimatgemeinde, die in der Normandie ihre letzte Ruhe gefunden haben. Umso größer scheint das Wunder für viele Reiseteilnehmer, dass die Bande zwischen Waldfischbach-Burgalben und Carentan mittlerweile schon seit 60 Jahren so eng geknüpft sind.

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