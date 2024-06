Der Serienmeister fehlt: Ohne das Erwachsenen-Team der TS Rodalben werden am Samstag die deutschen Turn-Gruppen-Meisterschaften (TGM) ausgetragen.

Drei Mitglieder des Gym & Dance Teams der TSR fallen aus beruflichen Gründen aus. Die auch als Trainerin engagierte Nina Klein ist schwanger, ihre Trainerkolleginnen Sina Kämmerer und Janine Fix hatten keine großen Ambitionen mehr, bei nationalen Titelkämpfen zu turnen. Rodalben bekam so nicht mehr eine Erwachsenen-Formation für den Vierkampf aus Turnen, Tanzen, Gymnastik mit Handgerät und Medizinball-Weitwurf zusammen. „Wir konzentrieren uns dieses Jahr auf die Shows“, sagt Janine Fix, die bei der DM in Neumarkt (Oberpfalz) erstmals als Bundeskampfrichterin im Einsatz ist. Tags darauf zeigt das Gym & Dance Team mit Fix in Frankfurt bei DTB-Gerätturn-Finals seine Show „Legend of Raven“. Für Rodalben treten allerdings in Neumarkt zwei Teams bei der Jugend (12 bis 16 Jahre) und bei den Juniorinnen (14 bis 19 Jahre) an. Bei den Juniorinnen fällt Mia Lelle aus, die sich im vorletzten Training das Kreuzband im Knie riss.