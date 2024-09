Für Sonntag, 22. September, lädt die Stadt Dahn im Rahmen der Jumelage mit ihrer französischen Partnerstadt Wasselonne gemeinsam mit dem Fachbereich Musik des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG) zu einem Konzert im Stadtpark ein.

Zum wiederholten Mal wird die 40 Instrumentalisten umfassende Gruppe „Muzike“ der Musikschule Wasselonne unter Leitung von Claude Herrmann auf der Dahner Bühne zu hören sein. Die Rock-Big-Band des OWG hat sich seit ihrer Gründung vor 34 Jahren unter Leitung von Holger Ryseck und Karl-Heinz Knöller zu einer festen musikalischen Größe in der Region entwickelt. Seit der Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft Wasselonne-Dahn im Jahr 2022 arbeiten die beiden Ensembles eng zusammen. So war die OWG-Bigband 2023 und 2024 zum „Festiwass“ eingeladen und konzertierte dort erfolgreich gemeinsam mit Wasselonner Musikern in ihren Reihen.

Ein besonderes Bonbon beim Dahner Konzert: In wechselnder Besetzung werden die beiden Bigbands auch einige Titel, die sie in einem kleinen Workshop am Samstag erarbeiten, gemeinsam vortragen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei regnerischer Witterung wird das Konzert im Haus des Gastes stattfinden. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Stadt Dahn und den Verein der Freunde und Förderer des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums.