Udo Bölts war am Mittwoch bei der RHEINPFALZ-Sportlerehrung in Pirmasens. Sven Wenzel sprach dort mit dem zwölffachen Tour-de-France-Finisher aus Heltersberg.

Herr Bölts, Sie sind Sportler des Jahres der Region Pirmasens geworden. Hätten Sie damit noch gerechnet, in der Heimat, mit fast 60 Jahren?

Nein, überhaupt nicht. Als ich angerufen wurde, dachte ich erst: Das ist doch ein Scherz. Meine aktive Zeit liegt ja schon einige Jahre zurück. Umso mehr habe ich mich gefreut, die Nominierung anzunehmen und hier viele Leute und andere Sportler zu treffen.

Welchen Stellenwert hat so eine Ehrung für Sie – auch als Sportler aus der Pfalz?

Ich mache ja eine Sportart, die viele Menschen betreiben – egal ob Rennrad, Mountainbike oder Gravelbike. Ich hoffe immer, dass so eine Auszeichnung auch andere motiviert, gerade junge Leute. Gleichzeitig habe ich großen Respekt vor allen Geehrten hier. Man merkt, dass alle ihren Sport mit Leidenschaft und Hingabe betreiben – und das ist entscheidend.

In der Pfalz scheint der Radsport gerade wieder zu boomen – die Deutschland-Tour kommt wieder in die Pfalz, die Straßen-DM wurde vergangenes Jahr in Linden ausgetragen ...

Wir haben immer noch Vereine, die gute Nachwuchsarbeit leisten. Es gibt mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium ein Sportgymnasium in Kaiserslautern, in dem der Radsport eine große Rolle spielt, und wir haben ein begeistertes Publikum. Das hat man bei vergangenen Veranstaltungen gesehen, wie viele Zuschauer da waren. Vor zwei Jahren auf der Kalmit war eine tolle Stimmung auf der Straße. Das ist es, was den Radsport ausmacht. Deshalb hat Bad Dürkheim alles richtig gemacht und sich den Etappenort bei der Deutschland-Tour gesichert. Ich bin sicher, dass auch dort wieder viele Fans an die Strecke kommen. Und: Das ist natürlich auch Werbung für die Pfalz.

Sie haben zwölfmal die Tour de France gefinisht und sind elfmal das Cape Epic gefahren. Was ist die größere Herausforderung: Tour de France oder Cape Epic?

Ganz klar die Tour de France. Das ist eines der größten Sportereignisse der Welt, neben der Fußball-WM wahrscheinlich das Größte überhaupt. Man fährt drei Wochen, ist ständig gefordert und muss als Team funktionieren. Die Cape Epic dauert eine Woche – das ist auch hart und man muss sich unterwegs selbst helfen, wenn es Probleme gibt. Aber die Tour ist noch einmal eine andere Dimension.

Sie sind mit Gravelbike, Rennrad und Mountainbike unterwegs. Fahren Sie eigentlich auch E-Bike?

Nein, bisher noch nicht. Aber ich schließe das nicht aus. Gerade bei den aktuellen Spritpreisen wird das Thema immer interessanter, vor allem für kurze Wege.

Sie stehen dem also offen gegenüber und sind keiner, der E-Bikes verteufelt?

Absolut nicht. Ich bin ein Befürworter des E-Bikes. Es hat die Mobilität wieder attraktiver gemacht. Es bringt viele zurück zur Bewegung und zum Radfahren. Und das ist super.

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