Jetzt greift das Tiefbauamt doch zur sogenannten Ersatzvornahme für die nicht sauber erledigte Glasfaserkabelverlegung in der Blocksbergstraße.

Seit fast eineinhalb Jahren ärgern sich Pirmasenser über offene Baulöcher in der Blocksbergstraße und ein inzwischen als Verkehrsberuhigung fungierende Querrinne in der stark befahrenen Verkehrsachse bei der Molkenbrunner Straße.

Die Firma Deutsche Glasfaser hatte in der Blocksbergstraße Glasfaserkabel von einem Subunternehmer verlegen lassen, der die Baustelle nicht ordnungsgemäß vollendete (wir berichteten am 7. Juni). Die Stadt prozessierte sogar gegen die Deutsche Glasfaser, um eine korrekte Ausführung der Arbeiten zu erzwingen. Jetzt scheint sich das Tiefbauamt mit dem Unternehmen geeinigt zu haben. Es habe eine Anzahlung in Höhe von 150.000 Euro geleistet, informierte Bürgermeister Michael Maas in der Hauptausschusssitzung am Montag. Der Ausschuss vergab die Erledigung der Arbeiten an Peter Gross Infra zum Preis von 165.000 Euro. Nach Abschluss der Arbeiten soll der Rest der Kosten der Deutschen Glasfaser in Rechnung gestellt werden. Die Stadt zahle nichts aus ihrer Kasse dazu, betonte der Bürgermeister.

Stadt droht bei nicht korrekter Ausführung mit Ersatzvornahme

Die Deutsche Glasfaser versucht inzwischen in allen Pirmasenser Vororten sowie dem Sommerwald, Teilen des Horebs, Husterhöhe und Ruhbank Kunden für einen Glasfaseranschluss zu gewinnen. Sollte eine bestimmte Zahl an Kunden zusammenkommen, will das Unternehmen in all diesen Gebieten wie in der Blocksbergstraße Glasfaserkabel verlegen lassen, um allen Haushalten einen direkten Anschluss an das schnelle Internet zu ermöglichen. Nach den Erfahrungen in der Blocksbergstraße hat sich Bürgermeister Maas zusichern lassen, dass im Fall nicht korrekt ausgeführter Bauarbeiten eine umgehende Ersatzvornahme durch die Stadt erfolgen werde, die von Deutsche Glasfaser zu zahlen ist.