So voll ist der Exerzierplatz selten. Circa 40 Händler aus der Pfalz, dem Bliesgau und dem Nordelsass waren am Samstag zum deutsch-französischen Wochenmarkt zu Gast und zogen Kunden in Scharen an. Einheimische und Urlauber genossen den Mix aus Schlemmen und Schlendern auf dem Markt, wo eine Espressobar und eine Sängerin zum Verweilen einluden.

Dieter Röhrig aus Steinfeld ist begeistert vom deutsch-französischen Wochenmarkt, denn das Publikum sei ein ganz anderes als gewöhnlich und auch das, was gekauft wird, unterscheide sich