Der Polizei ging am Donnerstag ein Raser ins Netz, der mit seinem hochmotorisierten Auto viel zu schnell auf der B 10 unterwegs war. Beamte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern hängten sich gegen 14 Uhr mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug, das mit dem „Videonachfahrsystem“ ausgestattet ist, an den Autofahrer. Die verschiedenen Messungen zwischen Hinterweidenthal und Pirmasens-Haseneck ergaben bei jeweils vorgeschriebenen 100 Stundenkilometern eine Nettoüberschreitung von 59 Stundenkilometern. In vergleichbaren Fällen werde grundsätzlich der „Vorsatz“ geprüft, was zu einer Verdopplung der Geldbuße führen könne. In diesem Fall müsse der Betroffene dann mit 480 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen, so die Polizei. Der Fahrer habe angegeben, dass er schon einmal den Führerschein wegen zu vieler Punkte in Flensburg abgeben musste. Auch das werde in die Würdigung des Falles mit einfließen, so die Polizei.