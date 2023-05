So schlägt sich Strukturwandel in Zahlen nieder: Zwar gibt es mit Blick auf die gesamte Bundesrepublik deutlich mehr Erwerbstätige, aber mit Blick auf Pirmasens ergibt sich ein Minus von 900 Erwerbstätigen.

Vom Jahr 2013 bis 2021 hat sich deutschlandweit die Gesamtzahl der Erwerbstätigen um rund 2,7 Millionen erhöht. Parallel schrumpfte in dieser Zeit die Zahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft um 85.000. Im produzierenden und verarbeitenden Bereich stieg sie um rund 264.000 Menschen. Im Dienstleistungsbereich kletterte die Erwerbstätigenzahl um 2,52 Millionen.

Lokal sieht es so aus: Für Pirmasens ergeben die aktuellen Daten in der Regionaldatenbank Genesis beim Vergleich der Werte von 2013 mit 2021 insgesamt ein Minus von 900 Erwerbstätigen. Dabei verlor die hiesige Land- und Forstwirtschaft rund 100 Beschäftigte, die Industrie verlor zehn Mal so viele Mitarbeiter: 1000 Beschäftigte. Der gesamte Dienstleistungsbereich gewann unterm Strich 100 Beschäftigte.

Basis dieser Aussagen ist die Langzeitbetrachtung der Zahlen, die die Statistiker in der so genannten Erwerbstätigenrechnung errechnen. Für die lokale Ebene sind kürzlich die Werte für 2021 in die Datenbank eingespeist worden. Danach gab es in Pirmasens im Jahresdurchschnitt 2021 insgesamt 26.100 Erwerbstätige – werden die Selbstständigen und mithelfende Familienangehörigen, die hier miterfasst sind, von dieser Zahl abgezogen, waren darunter 24.000 Arbeitnehmer, also Arbeiter, Angestellte, Beamte und geringfügig Beschäftigte. Bezogen auf alle Erwerbstätigen arbeiteten 19.900 (76,2 Prozent) in Dienstleistungsbranchen, also beispielsweise in der Verwaltung, im Handel oder Gastgewerbe, bei Versicherungen, Finanzinstituten, Unternehmensberatungen und Reinigungsfirmen, als Masseure und Masseurinnen, Friseur oder Friseurinnen oder therapeutische Dienstleistende. 6300 Männer und Frauen waren in produzierenden Bereichen tätig, darunter 5000 in Industrie- und Handwerksbetrieben sowie 1300 im Baugewerbe.

Wenn man bei den im Dienstleistungssektor Beschäftigten etwas weiter nach Tätigkeitsgebieten differenziert, setzt sich deren Zahl so zusammen: 6400 waren im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerb' sowie in der Information und Kommunikation tätig. Weitere 3800 Männer und Frauen arbeiten in der Sparte Finanz-, Versicherungs- und unternehmensorientierte Dienstleistungen sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen. Und 9700 arbeiten im Bereich öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit. Macht zusammen 19.900 Beschäftigte. 2013 waren es noch insgesamt 19.800 Dienstleistende.

Womit die Aussage, dass Dienstleistung boomt, in eine Zahl gefasst wäre: plus 100. Wobei gilt, dass auch Dienstleistungen exportiert werden können: Computerprogramme beispielsweise. Mit der Putzfrau geht das eher nicht. Aber die hat einen Job, wenn abends die Tastatur abgestaubt werden muss.