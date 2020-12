Neun weitere Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Noch gelten sowohl der Landkreis als auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken als Risikogebiete. Die Inzidenzwerte liegen in Pirmasens (179) und im Kreis (knapp 130) weiterhin ziemlich hoch. Zweibrücken aber hat noch eine Inzidenz von 55,6 und könnte in den nächsten Tagen von der Alarmstufe rot zurück in die Gefahrenstufe orange nach dem Warn- und Aktionsplan des Landes rutschen. Im Moment sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 282 Menschen nachgewiesen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das sind laut Kreisverwaltung 114 weniger als am Vortag. In Pirmasens beispielsweise gelten noch 98 Menschen als infiziert, das sind 42 weniger als am Montag. Auch in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, wo es viele Corona-Patienten im Altenheim Bethesda gab, ist der Unterschied deutlich: 43 Personen gelten aktuell als infiziert, 27 weniger als am Vortag. Genau 500 Kontaktpersonen von Infizierten sind derzeit in Quarantäne. Die neuen Fälle verteilen sich in der Region wie folgt: Pirmasens (1 neu), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (3), VG Thaleischweiler-Wallhalben (1) und VG Waldfischbach-Burgalben (4).

Hotlines an Weihnachten

Wer Symptome hat, soll sich beim Hausarzt melden, der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400). Über Weihnachten sind die Hotlines des Gesundheitsamts an Heiligabend von 9 bis 11 Uhr, am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr und vom 28. bis zum 30. Dezember jeweils von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Die Landeshotline ist durchgehend erreichbar. Für Infektsprechstunden in der Bereitschaftspraxis in Pirmasens können unter 06331/19292 Termine vereinbart werden.

Mehr zum Thema