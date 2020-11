Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde verspricht die diesjährige Weihnachtskugelkreation des Meisenthaler Glaskunstzentrums CIAV.

„Magma“ ist der Name der Kapsel, die sich selbstdrehend in das Erdreich bewegen soll, allerdings nur in der Fantasie der Betrachter. Kreiert haben die Kugel zwei junge Schweizer Designer. Emma Pflieger und Antoine Foeglé haben sich von Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ inspirieren lassen und die Kapsel für intraterrestische Expeditionen geschaffen. Ins All kann ja jeder fliegen. Passend dazu wurde ein Comic gezeichnet, der Anregungen für die imaginären Reisen durch Sandsteinschichten und Grundwasserozeane liefert.

Jedes Jahr lädt das Glaskunstzentrums CIAV einen anderen Designer ein, um die neue Weihnachtskugel zu gestalten. Alle Entwürfe werden weiterhin produziert und der Verkauf der Designerkugeln lockt jedes Jahr tausende Besucher in das lothringische Dorf in der Nähe von Bitsch. Das wird dieses Jahr alles ins Internet verlagert. Ein Besuch vor Ort ist wegen den Hygienevorschriften wohl erst wieder nächstes Jahr möglich. Der Onlineverkauf soll aber gut laufen, versichert die Leitung des CIAV.