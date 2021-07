Kennt ihr das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“? Der eitle und selbstverliebte Kaiser, der darin vorkommt, gibt sein ganzes Geld für Mode aus. Das Überzwerg-Theater in Saarbrücken führt das Märchen in der nächsten Zeit noch insgesamt viermal auf.

Das Volk des Kaisers, seine Staatsgeschäfte und auch sein Theater sind ihm ziemlich schnuppe. Jeden Tag will er noch schönere Kleider anziehen, die nach dem neusten Schrei geschneidert sein müssen. Aber nie ist er zufrieden, nie hat er was Passendes anzuziehen.

Als eine angebliche Schneiderin mit einem ganz besonderen Stoff am Hof auftaucht, scheint eine Lösung in Sicht. „Diese Kleider kann nur sehen, wer für sein Amt taugt und nicht dumm ist“, verspricht sie dem Kaiser und seinen Ministern. Und weil alle klug sein wollen, sehen sie prächtige Kleider auf der nackten Haut. Auch das Volk begeistert sich an den „unvergleichlichen Stoffen“. Niemand traut sich zu sagen, was er wirklich sieht.

Andersens Geschichte stellt uns allen die Frage, wie sehr man sich Moden und der herrschenden Meinung unterwerfen sollte. Hat die Mehrheit automatisch recht oder vertraut man der eigenen Wahrnehmung? Und nicht zuletzt: Sollte man nicht häufiger auf Kinder und Jugendliche hören?

Über Hans Christian Andersen

Der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen lebte von 1805 bis 1875. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen und ging schon mit 14 Jahren alleine nach Kopenhagen, um Schauspieler zu werden. Märchen wie „Das hässliche Entlein“, „Der standhafte Zinnsoldat“ und „Des Kaisers neue Kleider“ machten ihn weithin bekannt und berühmt.

Weitere Infos

Das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ im Theater Überzwerg in Saarbrücken, Erich-Kästner-Platz 1, wird an folgenden Tagen jeweils um 17 Uhr aufgeführt: Samstag, 24. Juli, Sonntag, 25. Juli, Samstag, 31. Juli, Sonntag, 1. August. Geeignet für Kinder ab sechs Jahre, Dauer: 75 Minuten.