Märchenstunde aus dem Museum Pfalzgalerie

Nach dem großen Erfolg der ersten Online-Märchenstunde im Dezember mit über 100 teilnehmenden Kindern veranstaltet das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern am Sonntag, 31. Januar, um 15 Uhr eine weitere Online-Lesung. Familien können sich auf das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen freuen, das Nadine Choim live in der Pfalzgalerie liest. Aus Furcht um das eigene Ansehen und die Stellung lügen alle Höflinge ihren König an. Wer traut sich, die Wahrheit zu sagen?

Im Anschluss an die Geschichte folgt der Praxisteil: Ob am Küchentisch oder im Kinderzimmer – gemeinsam gestalten Kinder und Erwachsene Objekte nach Vorbildern aus der Ausstellung „Die Sprache der Dinge“ mit kunsthandwerklichen Objekten aus der Lotte Reimers-Stiftung. Die Veranstaltung, die über Go-To-Meeting stattfindet, ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogik ist willkommen.

Nach der Anmeldung an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de (mit Name, Adresse, Mailadresse) bis Freitag um 11 Uhr werden die Materialliste und weitere Infos versandt.