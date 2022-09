Seit Dienstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz 235 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Am Freitag wurden 14 Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den drei Krankenhäusern der Region behandelt. Bei drei weiteren Krankenhauspatienten besteht der Verdacht einer Infektion. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit dem Wert 3 an.