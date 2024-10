Vor 50 Jahren, am 20. Oktober 1974, wurde die erste Folge der ZDF-Krimiserie „Derrick“ ausgestrahlt. Die Titelmusik von Les Humphries ist älteren Fernsehzuschauern heute noch im Ohr. 280 Episoden mit Schauspieler Horst Tappert sollten bis 1998 folgen. Wie sie zu alten Serienklassikern stehen und welche davon sie sich ins TV zurückwünschen, haben wir Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone gefragt.

„Ich mag keine alten Serien und Filme und schaue generell sehr wenig Fernsehen“, sagt Wolfgang Tessmer. Wenn er dann doch zur Fernbedienung greift, schaut er sich Dokus und Reportagen in den Mediatheken von ARD und ZDF an. „Landschaften oder politische Themen sind für mich interessanter als ein alter TV-Kommissar, der ermittelt“, sagt Tessmer.

Wolfgang Tessmer Foto: Seebald

Als etwa achtjähriger Junge hat Jens Mehlhorn einen deutschen Film über die damals noch fiktive Wiedervereinigung Deutschlands gesehen. „Das muss zwischen 1957 und 1959 gewesen sein und diesen Film würde ich gerne noch einmal schauen. Zum Tag der Deutschen Einheit habe ich verschiedene Fernsehanstalten angeschrieben, ob sie ihn noch einmal bringen. Leider hatte ich keinen Erfolg“, erzählt Mehlhorn.

Jens Mehlhorn Foto: Seebald

Carmen Feik kennt so einige alte Serien und Filme, die sie heute in der Wiederholung immer mal wieder schaut. „Gut fand ich die alten Tatorte mit Schimanski oder ,Praxis Bülowbogen’. Die Wiederholungen schaue ich immer im linearen TV, meistens abends an den Wochenenden. Das waren noch schöne Fernsehserien, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt“, sagt Feik.

Carmen Feick Foto: Seebald

Gut erinnert sich Harry Vollmer noch an die Fernsehserie „Der Kommissar“ mit Erik Ode. Sie lief von 1969 bis 1976 und spielte in München und Umgebung. „Das war eine Serie in Schwarz-Weiß und manchmal kommen spät abends noch die Wiederholungen irgendwo. Das schaue ich dann und freue mich, weil sie wirklich gut war“, berichtet Vollmer.

Harry Vollmer Foto: Seebald

Vor ein paar Jahrzehnten hat Markus Kuscha tatsächlich noch „Derrick“ und Co. geschaut, ab und an sieht er sich heute noch eine Folge an, wenn sie in der Wiederholung läuft. „Ansonsten nutze ich Streamingdienste für neue Filme und Serien. Die von früher sind im Vergleich aber auch wirklich aus der Zeit gefallen“, sagt Kuscha.

Markus Kuscha Foto: Seebald

Michael Scheffe erinnert sich daran, dass er die erste Folge „Derrick“ sogar im TV gesehen hat. Damals habe er die Serie als gut befunden, mittlerweile hätten sich seine Fernsehgewohnheiten allerdings geändert, wie er sagt. „Heute ist das nicht mehr interessant. Meine Frau schaut gerne englische Krimiserien, die sind teilweise auch schon ein paar Jahre alt, ansonsten war es das aber. Tatort zum Beispiel konnte ich noch nie ausstehen“, so Scheffe.