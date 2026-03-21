Warum die Kraftsportlerinnen des TV Thaleischweiler auch mit Einkaufswagen und Besenstiel trainieren, erfuhr man bei der Kreis-Sportlerehrung in Weselberg.

Nicht viel Zeit hatten am Freitagabend die Leichtathleten und Rasenkraftsportler des Turnvereins Thaleischweiler bei der Sportlerehrung des Landkreises Südwestpfalz in der Weselberger Musikhalle, wo sie für ihre nationalen Erfolge im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden. Sofort nach dem Empfang der Medaillen fuhren sie weiter zu den deutschen Meisterschaften nach Erfurt. „Die Koffer habe ich heute Mittag gepackt, direkt nach der Arbeit“, erzählte Ann-Sophie Becker. Die 22-Jährige aus Petersberg gehört bereits zum achten Mal zu den Geehrten des Kreises. Dieses Mal erhielt sie eine silberne Plakette für ihren dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft 2025 im Steinstoßen der Frauen und Platz zwei bei der U23. „Wenn’s morgen beim Wettkampf Edelmetall gibt, bin ich zufrieden“, sagt die Studentin. Es sollte klappen. Am Samstag holte sie in Thüringens Landeshauptstadt Bronze im Steinstoßen der Frauen bis 78 Kilo Körpergewicht. Ihre Vereinskolleginnen Jana Rohr (Frauen bis 68 Kilo) und Amy Mongeau (A-Schülerinnen bis 60 Kilo) wurden jeweils deutsche Meisterin, der Weselberger Leo Wirth Vizemeister bei den Junioren.

Bei der Kreissportlerehrung klärte TVT-Trainer Peter Fremgen über ungewöhnliche Trainingsutensilien seiner Kraftsportler auf: Um die Drehbewegung beim Gewichtswerfen zu erlernen, bedient man sich auch mal eines mit Gewichten beschwerten Einkaufswagens, in den ein Besenstil gesteckt wird. Mit der recht ungewöhnlichen Verbindung wird die Drehbewegung einstudiert.

Schützen-Latein

„Schützen-Latein“ erklärte Peter Wagner vom Schützenverein Edelweiß Waldfischbach. Was ist ein Lichtgewehr oder ein Feuerstutzen, und wofür steht die Abkürzung ZF? Die Antwort des Schützen: Hier steht ZF für Zentralfeuer, sie kann aber auch für Zielfernrohr stehen. Schmunzeln in der gut gefüllten Sängerhalle. Einer der jüngsten Schützen ist Finn Ole Keller. Der zehnjährige Merzalber ist seit anderthalb Jahren begeisterter Sportschütze. Mit dem Lichtgewehr hat bei der Schüler-Landesmeisterschaft 2025 keiner besser getroffen als er. Eine Urkunde nahm er voller Stolz in Empfang.

Warum sie als Lembergerin österreichische Meisterin im Skilanglauf der Seniorinnen werden konnte, erklärte Annette Wrobel. „Weil ich auch dem Skiclub Kitzbühel angehöre“, erklärte die 63-jährige Ausdauersportlerin vom FKP-Endurance-Team.

Herzlich und stolz

Die Fußballerinnen der Heinrich-Kimmle-Stiftung waren in Weselberg sehr zahlreich vertreten und traten mit so viel Stolz auf die Bühne, wie man es selten sieht. Sie haben im September in Duisburg auf dem Kleinfeld die deutsche Fußball-Meisterschaft der Werkstätten gewonnen. „Wir haben alle vier Spiele gewonnen“, erinnert sich Stephanie Klein aus Höheischweiler. Die Büroangestellte hat schon beim SV Ixheim und beim SV Rot-Weiß Höhmühlbach in Frauen-Ligateams gekickt und spielt ebenso in der Abwehr wie im Sturm. „Es ist so herzlich, zusammen mit beeinträchtigten Menschen zu kicken“, beschrieb sie die besondere Atmosphäre.

Einer von sieben Sportförderern, die den „Ehrenbrief“ bekamen, ist Robert Dörflinger. Der Dahner Karateka gehört zu den Gründungsmitgliedern des Karate Dojo Dahn und bringt sich unter anderem als Übungsleiter seit 2005 im Verein ein. „Ich hatte überhaupt nicht mit einer Ehrung gerechnet“, sagte der 64-jährige Polizei-Angestellte aus Bruchweiler, als er auf die Bühne „zitiert“ wurde.

Ringer und Judoka

Sehr erfolgreich im Ringen ist Ilja Müller vom AC Thaleischweiler. Der Zehnjährige wohnt in Kaiserslautern, besucht dort das Heinrich-Heine-Sportgymnasium und wurde sowohl im griechisch-römischen als auch im freien Stil Landesmeister seiner Altersklasse. Dafür gab’s eine Urkunde des Landkreises. „Ich habe vor zwei Jahren mit Ringen angefahren, einfach weil’s mir Spaß macht“, berichtete der junge Kampfsportler, der auch Judoka ist.

„Ihr habt Besonderes geleistet“, sagte Landrätin Susanne Ganster zu allen Geehrten. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein „Laetitia Weselberg“.

DIE GEEHRTEN

Bronze: Ronja Faber (LAZ Zweibrücken TV Thaleischweiler

Silber: Ann-Sophie Becker, Paulina Steiber (beide Leichtathletik-Abteilung TV Thaleischweiler)

Gold: Annette Wrobel (FKP-Endurance-Team), Britta Jung (Kanu-Abteilung der Wassersportfreunde Zweibrücken), Jana Rohr, Leandra Weiß (beide TV Thaleischweiler), Leo Wirth (TB Hermersberg), Jennifer Vatter (Schwimmclub Holzland), Marie Laux, Marlene Kriebel, Nina Kowalczyk, Melissa Gys, Johanna-Lina Herder, Marie Decker (alle Sportgymnastik-Abteilung des TV Dahn), Eva Herberg, Stephanie Klein (Heinrich-Kimmle-Stiftung)