Der Aufzug der VR-Bank zwischen Schlossplatz und Alleestraße ist wohl Geschichte. Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeit den defekten Aufzug zu reparieren. Die VR-Bank selbst hatte schon im Februar angekündigt, die Anlage dauerhaft stillzulegen und war an die Stadt herangetreten mit der Frage, ob diese für den Unterhalt und Reparaturen aufkommen könnte.

Dazu sieht sich aber auch die Stadt nicht in der Lage, da eine grundlegende Sanierung für rund 250.000 Euro nötig wäre und anschließend mit jährlichen Kosten für die Wartung und die Beseitigung von Vandalismus-Schäden in Höhe von 20.000 Euro zu rechnen wäre. Bürgermeister Michael Maas erläuterte im Hauptausschuss am Montag, dass es finanziell einfach nicht tragbar sei, zumal wenige Schritte entfernt ein weiterer Aufzug zu finden sei, der sogar noch länger geöffnet ist, als es früher der VR-Bank-Aufzug war. Maas meint den Aufzug im früheren Rupprecht-Kaufhaus, der heute von der Eigentümerfamilie Neupert als Verbindung zwischen Alleestraße und der H&M-Filiale im Erdgeschoss betrieben wird. Laut Maas sei die Familie bereit, den Aufzug für jedermann geöffnet zu halten, allerdings nur während der Öffnungszeiten von H&M, also montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr.

Keine Förderung möglich

Die hohen Investitionen in den VR-Bank-Aufzug begründete Maas unter anderem mit den großen Temperaturunterschieden, denen der gläserne Aufzug vor allem im Sommer ausgesetzt sei. Außerdem habe die Kabine ein Sondermaß, weshalb der Schacht umgebaut werden müsste. Dies habe in der Vergangenheit zu vermehrten Schäden geführt. Die Verwaltung habe auch geprüft, ob eine Förderung über ein Städtebauprogramm möglich sein könnte, was nicht der Fall sei.

Der Aufzug war 2006 von der VR-Bank als Verbindung zu ihrer neuen Filiale an der Alleestraße installiert worden und ist Eigentum der Bank. Wegen wiederholter Schäden, an deren Beseitigung sich die Stadt bereits beteiligt hatte, wollte die VR-Bank die Kosten für den Unterhalt an die Stadt abtreten. Die Bank wäre bereit gewesen, weiterhin für die Reinigung und die Stromkosten aufzukommen.