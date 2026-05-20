Der Schachclub Pirmasens ist als Drittletzter aus der 2. Rheinland-Pfalz-Liga in die Pfalzliga abgestiegen. Helmut Igel sprach mit dem SCP-Vorsitzenden Michael Müller.

Herr Müller, ist der Abstieg in die Pfalzliga ein historischer Tiefpunkt für den 1912 gegründeten Schachclub Pirmasens?

Ja, zumindest mit Blick auf die letzten zehn, 20 Jahre.

Wie konnte es dazu kommen?

Wir hatten den Abgang eines starken Spielers zu verkraften. Daniel Marhöfer ist in die Schweiz gezogen. Dadurch mussten fast alle Spieler unserer Mannschaft eine Position nach vorne rücken. Wir konnten Daniel Marhöfers Abgang nicht kompensieren. Das macht dann doch einen Unterschied. Außerdem hatten wir diese Saison sehr viele sehr knappe Niederlagen. Wir haben viele Brettpunkte geholt, teils mehr als die Mannschaften vor uns, aber dann oft doch verloren. Dann hatten wir den Saisonauftakt gegen den Neuling, die Schachfreunde Mainz II, regelrecht verdaddelt, weil wir da klar bessere Stellungen nicht zum Sieg genutzt haben. Das zog sich dann durch die gesamte Saison. Letztlich fehlte uns im letzten Spiel, beim 4:4 gegen Landskrone, nur ein halber Punkt, um in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga zu bleiben.

Es kann nun kein anderes Ziel geben als den Wiederaufstieg – oder?

Ja, schon. Wir haben zwei Ziele. Wieder Fuß fassen und vor allen Dingen Spaß haben. Es ist unser Anspruch, in der 1. oder 2. Rheinland-Pfalz-Liga zu spielen. Wir konnten mit Robert Schnicke einen starken Spieler für uns gewinnen. Der tut uns gut. Und die Wechselphase läuft ja noch bis zum 1. Juni.

Bei der Jugend des Schachclubs Pirmasens boomt es?

Ja, das muss man explizit betonen. Wir nennen dies unsere Jugendoffensive. Dabei haben wir den Breiten- wie auch den Leistungssport im Blick. Durch unsere guten Kontakte konnten wir zudem ausgesprochen starke Jugendtrainer verpflichten. Und: Mit Alexandra Werner nimmt am nächsten Wochenende in Willingen erstmals seit etwa 20 Jahren wieder mal eine Jugendspielerin vom Schachclub Pirmasens an einer deutschen Meisterschaft teil.

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