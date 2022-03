Mit den angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen – womöglich werden sie am Dienstag noch einmal um 14 Tage verlängert – ergeben sich Perspektiven für Veranstaltungen. Die Stadt hat jetzt eine Broschüre mit den Termine von Festen und Feiern ab März herausgegeben.

Auf vier Doppelseiten können Interessierte neben Bewährtem wie Landgrafentagen, Exefest und Novembermarkt auch viele weitere Höhepunkte entdecken – etwa die Pirminius Wander- und Erlebnistage Ende April sowie das Spielfest und das Fahren der Schiffsmodellbauer am Eisweiher im Juli. Auch im laufenden Jahr untermauert Pirmasens seinen Ruf als Sportstadt – etwa als Austragungsort des 7. Rizzi-Open Disc-Golf-Turniers, dem Schlabbeflicker-Radmarathon, dem Pfälzerwald-Marathon oder dem Wasgau-Bike-Marathon.

Messen und Märkte bilden eine weitere Säule im Eventkalender. Gefeiert wird im Sommer neben zahlreichen Dorffesten in den Ortsbezirken auch wieder beim Schusterbrunnenfest oder beim City-Event „Sommer in der Stadt – Zu Gast in Italien“. Der Herbst verspricht Musik und gute Laune bei der Kneipenkultour im Oktober und kulinarische Genüsse beim Street Food Festival. Den Reigen der Verbrauchermessen eröffnet der Bausalon Südwest, weiter geht es im Freien mit der Lebensart im Strecktal und schließt mit der ProVita.

Für Liebhaber von Kunst und Kultur erweist sich der informative Flyer als Fundgrube. Die Auswahl reicht von der spektakulären Artistik-Show „Leo – Jenseits der Schwerkraft“ über die musikalische Komödie „Roll over Beethoven“ bis hin zu erlesenen Konzerten mit Größen wie Julian Steckel, Paul Rivinius und Sharon Kam sowie dem grenzüberschreitenden Musikfestival Euroclassic. Abgerundet wird die Übersicht von thematischen Gästeführungen zu Besonderheiten der wechselvollen Stadtgeschichte.

Das Faltblatt „Events 2022“ ist ab sofort kostenlos in der Tourist-Information im Rheinberger, dem Bürger-Service-Center sowie im Rathaus am Exerzierplatz erhältlich. Es kann auch auf der städtischen Internetseite heruntergeladen werden.