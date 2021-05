LEUTE AUS DER NÄHE: Nils Knosala hatte Großes vor. Das 19-jährige Fußballer, bisher beim FK Pirmasens Spieler im A-Junioren-Regionalligateam, wollte in den USA studieren und sich im College-Team der Uni beweisen. Das Stipendium dafür hat er in der Tasche. Doch der Traum ist geplatzt. Vorerst.

„Freshman“ nennt man an US-amerikanischen Colleges die Erst- und Zweitsemester. Spätestens im August wollte auch Nils Knosala einer von ihnen sein. Mit dem Abi in der Tasche war er auf der christlichen Northwest Nazarene University in Nampa im Bundesstaat Idaho eingeschrieben, gemeinsam mit einem Kommilitonen aus Litauen wollte sich der Lauterer auf dem Campus ein Zimmer teilen. Doch alle Pläne liegen wegen der Corona-Krise auf Eis. „Es ist keine schöne Zeit“, gibt Knosala unumwunden zu. Er versucht, pragmatisch zu bleiben: „Es kann schließlich niemand etwas dafür, dass ich meine Pläne erst einmal ändern muss.“

Jetzt in FKP-Verbandsligateam

Den FK Pirmasens wird’s freuen. Im Kader der Verbandsliga-Mannschaft hat Trainer Martin Gries einen Platz für das Offensiv-Talent freigehalten. Bei den A-Junioren hat Nils Knosala in den beiden vergangenen Spielzeiten bereits seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Ohnehin liest sich die Vita wie ein ausgeklügelter Karriereplan: Nach der F-Jugend beim ESC West Kaiserslautern wechselte er ins Buchenloch zur TSG. In der C-Jugend wurden die Scouts der SV Elversberg auf ihn aufmerksam. Er wechselte ins dortige Nachwuchsleistungszentrum und spielte in der U17-Bundesliga.

Doch bevor es so weit war, musste Nils Knosala unters Messer: Eine Schleimhautfalte musste entfernt werden, da diese unliebsame Entzündungen verursacht hat. Wieder auf dem Platz, riss eine Muskelfaser im rechten Oberschenkel. Der nächste Rückschlag. Reha. Der Trainer wollte ihn behutsam aufbauen.

Dann der nächste Schock: Muskelfaserriss an derselben Stelle. Doch er kam gestärkt zurück. In seiner ersten A-Jugend-Saison war er Stammkraft, erzielte in der Regionalliga für den FC Homburg sechs Tore.

Aufs Sportgymnasium

Endlich verletzungsfrei. Er wechselte zum FKP, spürte Anerkennung und zahlte diese mit Leistung zurück. Doch Nils Knosala hat nicht nur seine sportliche Karriere geplant, auch die schulische Ausbildung folgt einem Konzept. In der neunten Klasse wechselte er vom Hohenstaufen-Gymnasium ins Heinrich-Heine-Gymnasium – ein Sportgymnasium mit eigener Fußballklasse.

Irgendwann reifte der Plan, nach dem Abi zu studieren. Nicht unbedingt in Deutschland. Er nahm Kontakt zur Karlsruher Agentur Scholarbook auf, die Stipendien in den USA vermittelt. Der Vorteil für Stipendiaten: Sie sparen rund 40.000 bis 50.000 Dollar Studiengebühren pro Jahr. Doch neben dem sportlichen Talent müssen auch die schulischen Leistungen stimmen. Die Aufnahmetests sind anspruchsvoll. Englisch als Leistungskurs hat ihm geholfen, doch vor den Prüfungen stand eine intensive Vorbereitung auf dem Plan. Von der Agentur wurde ihm hierfür eine Englischlehrerin zur Seite gestellt. Unterricht per Skype. Die Tests liefen gut, das Einführungssemester in diesem Herbst war fest gebucht. Vor dem Frühjahrs-Semester müsste sich Nils Knosala dann auf ein Studienfach festlegen, „irgendwas mit Sport“. Ob Management oder Lehramt, das wollte er sich noch offenhalten.

Battle der US-Unis

Nach der erfolgreichen Aufnahmeprüfung begann ein Battle amerikanischer Universitäten. Bei einem Showcase in Stuttgart buhlten mehr als zehn College-Trainer um die Gunst der jungen Fußballer. Nils Knosala konnte sich aus mehreren Angeboten die für ihn geeignete Uni aussuchen. Er entschied sich für Nampa in Idaho, einer Stadt, die von der Einwohnerzahl und den klimatischen Verhältnissen vergleichbar mit Kaiserslautern ist. Dort spielt seit 2019 auch Lorenzo Valentini, der zuvor für die A-Junioren und das zweite Herrenteam des FK Pirmasens am Ball war.

Die College-Liga, aus der sich später auch die amerikanischen Profi-Ligen im landesüblichen „Draft“ bedienen, schätzt Knosala realistisch ein: „Das Niveau liegt wohl zwischen unserer Verbands- und Oberliga.“ Vor allem in puncto Schnelligkeit und Athletik könne man sich im College weiterentwickeln, doch auch in technischer Hinsicht sei der College-Fußball in den letzten Jahren besser geworden.

Kein Visum

Alles schien in trockenen Tüchern. Nachdem das US-Konsulat in München aber im Juni einen ersten Termin für die Ausstellung eines Visums platzen ließ, bekamen die hochfliegenden Pläne einen ersten Corona-Dämpfer. Auch ein neu anberaumter Termin im August wurde abgesagt. Der Weg nach Idaho ist verbaut. Und die Erkenntnis, dass zwischen Europa und den USA manchmal mehr als nur der Atlantik liegt.

Ein altes Sprichwort aus Russland sagt: „Wenn Gott dir eine Tür zuschlägt, öffnet er dir ein Fenster.“ Die Tür USA wird wohl auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Doch Nils Knosala glaubt an sich und seine fußballerischen Fähigkeiten, schaut nach vorne in eine ungewisse Zukunft. Aber damit steht der FKP-Spieler im Moment sicherlich nicht alleine.