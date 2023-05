Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Roland Pfeifer will im Kampf gegen die Riesenhalle auf seinem Nachbargrundstück in der Lemberger Straße nicht aufgeben und wieder vor Gericht ziehen. Dabei hat es am Donnerstag im Stadtrechtsausschuss fast so ausgesehen, als ob der Rechtsweg zu Ende ist.

Pfeifer stört sich an dem rund 15 Meter hohen Lagergebäude, das gerade direkt neben seinem früher idyllisch gelegenen Grundstück entsteht. Die Firma Sport-Tec erweitert ihren Firmensitz mit einem 80 Meter langen Hochregallager, das bis zu 22 Meter hoch wird.