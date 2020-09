Die Bildhauersymposien im Steinbruch Picard bei Kaiserslautern sind normalerweise etwas für Künstler, die mit schwerem Werkzeug dem harten Material zu Leibe rücken. Das geht aber auch anders, dachten sich die Mitglieder des „Drawing Club Lautre“ und die Ergebnisse sind am Sonntag, 6. September, in der Luisenstraße in Pirmasens zu sehen.

Die Pirmasenserin Ute Müller ist Teil des vierköpfigen „Drawing Club“ und hat die Ausstellung in ihrer Galerie in der Luisenstraße 33 organisiert. „Stein gehabt“ ist der Titel der Ausstellung. Auf Steinplatten hatte das Quartett im Schweinstal ganz archaisch gemalt. Mehr als zwei Meter hohe Sandsteinscheiben hatten als Malgrund gedient. Dazu haben die Künstlerinnen aber auch mit Grafiken, Fotos und Objekten das Thema „Stein“ bearbeitet.

Die am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium unterrichtende Marie Gouill wird Holzdruckplatten zeigen, Ute Müller hat gezeichnet, Silvia Rudolf konnte ein Steinobjekt aus Papier schaffen und Bea Roth fotografierte. Die Arbeiten entstanden zeitgleich zum diesjährigen Symposium im Juli und August. Eine Auswahl der Werke wurde in einem Katalog vereint.

Die Ausstellung ist nur am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Projektraum Luise33 in der Luisenstraße 33 in Pirmasens zu sehen.