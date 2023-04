Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag startet die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena in die Vorrunde der Europameisterschaft. Der Gegner heißt Frankreich. Der französische Schriftsteller Jean-Philippe Devise aus Spirkelbach hat trotzdem mit dem runden Ball nicht viel am Hut, ihm ist die kleine Filzkugel lieber. Und er ist von Natur aus gut gelaunt.

„Schade, dass ich mich nicht dafür interessieren kann.“ Das war der erste Satz, den Schriftsteller Jean-Philippe Devise sagte, als die RHEINPFALZ ihn bat, etwas zu dem bevorstehenden