Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Handball-Jahr 2022 hätte für die Pfalzliga-Neulinge der FSG Hauenstein/Rodalben eigentlich mit einem Heimspiel in der TSR-Sporthalle starten sollen. Die angesetzte Partie am Samstag um 18 Uhr des Tabellenneunten gegen den Rangfünften TuS Heiligenstein wurde aber am Freitag corona-bedingt abgesagt.

Völlig problemlos meistert bei der FSG Luisa Seibel bislang die Last, die einzige Torhüterin im Kader zu sein und folglich alle Spiele zu bestreiten. Die 21-Jährige sieht es sogar als Motivation: