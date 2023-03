Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich wollte er Chemielaborant werden. Glücklicherweise entschied Christof Heringer sich am Ende dann noch anders. Seither bereichert er als Musikpädagoge, Pianist, Komponist und Bandleader die Kulturszene der Region. Dabei hat Heringer in seiner beachtlichen Laufbahn als Musiker vor allem ein Ziel verfolgt – sich und anderen eine Freude zu bereiten. Am Mittwoch feiert er seinen 60. Geburtstag.

Begonnen hat Christof Heringer seine musikalische Laufbahn bereits sehr früh. So stand der aus Niedersimten stammende Pianist seit seinem zwölften Lebensjahr immer wieder in unterschiedlichen