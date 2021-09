Wolfgang Scheffler aus Nortmoor in Niedersachsen hat kürzlich ein paar Tage Urlaub in Pirmasens gemacht und sich dort im RHEINPFALZ-Gespräch als echter Musikfan geoutet. „Ich bin ein Freund von guter, alter handgemachter Musik, gerne aus den 1970er und 1980er Jahren – fernab des Mainstreams, den man heute im Radio hört“, sagt er. Bands wie „Deep Purple“, „Supertramp“ oder die britische Rockgruppe „Genesis“ sind es, die er noch heute gern hört. Und auch Phil Collins, der einstige Kopf von „Genesis“, hat sich in Schefflers Herz gesungen – und als hervorragender Schlagzeuger ebenso hineingetrommelt. „Mit meinem Sohn, meinem Bruder und einem Freund habe ich vor ein paar Jahren ein Konzert von Phil Collins in Köln besucht und dieser Männerabend war phänomenal“, berichtet der Ostfriese weiter, das Konzert habe ausnahmslos jedem gefallen. „Collins hat meiner Meinung nach im Laufe der Jahrzehnte etwas Stimme eingebüßt, aber so großartig, wie der Künstler an sich ist, sehe ich da gerne darüber hinweg“, sagt Scheffler. Vor Kurzem habe er das Gerücht gehört, dass „Genesis“ nach 15 Jahren Pause im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen möchten. „Darüber würde ich mich unheimlich freuen, aber ich denke, die Tickets werden innerhalb von Minuten vergriffen sein und eine gute Stange Geld kosten“, so der Tourist aus Niedersachsen.