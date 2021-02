„Elektronische, synthetisch produzierte Tanzmusik“, umgangssprachlich besser als „Techno“ bekannt, ist genau das Ding von Nina Hofer aus Donsieders. „Ich weiß, dass Techno heute nicht mehr von gar zu vielen jungen Leuten gehört wird, aber diese Musikrichtung fasziniert mich einfach“, so Hofer. Das liebste Musikgenre der jungen Frau entstand bereits in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre durch die Verschmelzung mehrerer Stilarten, die von ihren Machern am Computer zusammengefügt werden. „Diese Musik begleitet mich, seit ich einmal in einer Studenten-WG in Hagen gewohnt habe. Da hörte wirklich jeder Techno und ich habe auch schnell Gefallen daran gewonnen“, sagt die 22-Jährige. Besonders angetan hat es ihr der deutsche Musikproduzent und DJ „Neelix“.

Der Hamburger, der mit bürgerlichem Namen Henrik Twardzik heißt, begann 1996 damit, Platten aufzulegen und produzierte im Frühjahr 2000 die ersten eigenen Tracks. Drei Jahre danach veröffentlichte er sein erstes Album Resident – was von Hofer regelmäßig gestreamt wird. Aber auch das deutsche Produzenten-Duo „AKA AKA“, das mit seinen Remixes seit 2009 erfolgreich unterwegs und auch für ihre Liveauftritte bekannt ist, haben schon länger Eingang in Hofers Plattensammlung gefunden. „Meine letzte Techno-Party war in Köln und das war damals phänomenal gut. Ich freue mich schon, wenn man Clubs und Discotheken wieder ganz normal besuchen kann“, erzählt die junge Frau.