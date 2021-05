Wenn der Pirmasenser Ausdauersportler Thomas Stamm trainiert, motiviert er sich nicht zuletzt mit der richtigen Musik. Eines dieser Lieder, durch das der Triathlet regelmäßig einen Energieschub erfährt, ist „Forever Young“ von der deutschen Popband Alphaville. „Dieses Lied begleitet mich schon 36 Jahre. Ich mochte es schon kurz nachdem es herauskam. Damals habe ich mit dem Fußballspielen aufgehört und angefangen, Ausdauersport zu betreiben“, erzählt Stamm, der vor etwa einem Jahr den Ironman-Wettbewerb auf Hawaii gefinisht hat. „Forever Young“ ist nach „Big in Japan“ der bekannteste Titel von Stamms Lieblingsband. Der drei Minuten und 45 Sekunden lange Titel fand in Filmen, Fernsehserien und Werbespots mehrfach Verwendung, wie der Pirmasenser beobachtet hat. Auch in einer seiner heiß geliebten Sportsendungen im Fernsehen lief das Lied bereits als Hintergrundmusik. „Da habe ich mich dann gleich doppelt gefreut, denn diese Musik in Verbindung mit Sport ist einfach meins“, sagt der 58-Jährige. Zuhause verfüge er über eine „tolle“ Stereoanlage, an die er gleich mehrere Geräte angeschlossen hat. Wenn ihm danach ist, legt er eine CD von Alphaville ein und hört „Forever Young“ ganz laut. Den legendären Refrain „Forever young / I want to be forever young / Do you really want to live forever? / Forever, and ever“ kennt er nach 36 Jahren in- und auswendig.