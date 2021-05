In seiner Jugend war der heute 76 Jahre alte Pirmasenser Peter Aldorf großer Fan des österreichischen Sängers und Schauspielers Peter Alexander. Gerne erinnert er sich an die 60er und 70er Jahre zurück, als sich dessen Schlager und Filme größter Beliebtheit erfreuten und der damals populäre Entertainer in jeder Fernsehsendung zu sehen war. Den Text von Alexanders Lied „Die kleine Kneipe“ kennt Aldorf noch heute. „Diese guten alten Schlager habe ich als Jugendlicher den ganzen Tag mitgesungen und gepfiffen. Meine Mutter nannte mich nur nun den ,Pfiffler’“, erinnert sich der Pensionär. In seinem Heimatort Contwig hatte sich Aldorf mit 16 Jahren zudem eine stattliche Sammlung von Schallplatten zugelegt, die er immer wieder auflegte. Im Gespräch mit amerikanische Nachbarn vertiefte er seine Englischkenntnisse und wandte sich englischsprachigen Liedern zu. „Die Disco-Formation Boney M. lernte ich damals ebenfalls schätzen, aber auch zu dieser Zeit war Peter Alexander immer noch mein Favorit“, so Aldorf. Seine Schallplattensammlung von damals hat der 76-Jährige nicht mehr. Als die Platten nicht mehr in Mode waren, hat er sie an Freunde und Bekannte verschenkt. „Wenn die Lieder von damals allerdings im Radio laufen, freue ich mich riesig und kann sie immer noch mitsingen und -pfeifen“, sagt der Pirmasenser.