Wenn Erich Weiss, CDU-Stadtratsmitglied und Vorsitzender des Pirmasenser Einzelhandelsverbands, den Song „Dolce Vita“ von Ryan Paris im Radio hört, dreht er sofort die Lautstärke höher. „Wenn ich zuhause oder im Auto bin, läuft das Radio die ganze Zeit. Ich freue mich immer, wenn ich diesen tollen Hit aus den 80ern höre“, erzählt Weiss im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei dem englischsprachigen Lied, das in seiner Machart an den Stil der damals beliebten „Italo Disco“ erinnert, singt Weiss durchaus auch mit. Vor allem der „einprägsame Rhythmus“ hat es ihm angetan. „Ich besitze Unmengen von Schallplatten und CDs. ,Dolce Vita’ habe ich irgendwo noch als Maxisingle“, sagt Weiss. Damals, in ihrem Erscheinungsjahr 1983, belegte diese Single 20 Wochen lang Platz drei der deutschen Charts, aber auch europaweit erreichte es die vordersten Ränge. Für den Sänger Ryan Paris, mit dem bürgerlichen Namen Fabio Roscioli in Rom zur Welt gekommen, blieb es allerdings bei diesem einen Hit. Schauspielversuche scheiterten, ebenso gesangliche Comebackversuche. Sein großes One-Hit-Wonder singt der mittlerweile 67-Jährige übrigens noch heute – zuletzt vor drei Jahren im Rahmen eines Benefizkonzerts in Spanien, aus dem ein ganzes Album wurde. Seinen Fan Erich Weiss wird es freuen.