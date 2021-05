Durch ihren Partner und ihr Hobby, das Schlagzeugspielen, ist Samira Engels auf das Musikgenre „Metalcore“ aufmerksam geworden. „Diese Stilrichtung ist nicht ganz so aggressiv wie Death Metal, ist eher politisch angehaucht und hat viele Elemente, in denen Schlagzeuge vorkommen. Das gefällt mir daran eigentlich am besten“, erklärt die 25-Jährige, die früher selbst in einer Band gespielt hat.

Gewaltbezogene Themen, wie beispielsweise im sogenannten Extreme Metal seien nicht ihr Ding. Eine ihrer liebsten Bands, die dem Metalcore zuzuordnen ist, trägt den Namen „Five Finger Death Punch“, auf deutsch „Fünf-Finger-Todesschlag“. Die US-amerikanische Band wurde vor 16 Jahren von Gitarrist Zoltán Báthory zusammen mit Schlagzeuger Jeremy Spencer gegründet. Kurz darauf engagierten sie den Sänger Ivan Moody, der bei Liveauftritten gerne seine Hände in einer Kung-Fu-Pose hält, anstatt, wie in der Szene sonst üblich, zu einer Faust geballt. Grund ist der Name der Band, der sich auf den Martial-Arts-Film „Zhao – Der Unbesiegbare“ aus den frühen 1970er Jahren bezieht. Das Debütalbum der Band, „The Way of the Fist“ ist dem Metalcore-Fan Samira Engels ebenso geläufig wie die 2020 erschienene Platte „F8“. Beide hört Engels beispielsweise , wenn sie zu Fuß in der Stadt unterwegs ist.