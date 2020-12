Aufgrund der pandemischen Situation hat sich das Saarbrücker Theater Überzwerg dazu entschieden, seine traditionellen Adventslesungen für Kinder in diesem Jahr online stattfinden zu lassen.

An jedem Adventssamstag gibt es nun um 17 Uhr online den Link zum Stream. Gelesen wird das Buch „Hinter verzauberten Fenstern – Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte“ (2009, Fischer-Taschenbuch, 192 Seiten, 8,95 Euro) von Cornelia Funke.

Die neunjährige Julia ist neidisch, dass ihr kleiner Bruder Olli einen Schokoladen-Adventskalender bekommt und sie nur einen mit Bildern. Doch weil der Adventskalender so geheimnisvoll glitzert, kann sie der Versuchung nicht widerstehen: Sie öffnet ein Fensterchen – und stellt fest, dass die Figuren dahinter lebendig sind. Schon ist sie mittendrin in einem ungewöhnlichen Abenteuer, in dem es um nicht weniger als um die Existenz der Kalenderwelt geht.

Der Roman wird in vier Teilen von Schauspielern des Theaters Überzwerg gelesen. Dazu zeichnen Nathalie Nierengarten, Joni Majer, Miri d’Oro und Bernd Kissel Bilder, die für einen guten Zweck versteigert werden. Die Einnahmen sollen an die saarländischen Frauenhäuser gespendet werden. Die Illusrtatorin Nathalie Nierengarten lebt in Lothringen. Die Berlinerin Joni Maje studierte an der Hochschule für Bildende Künste Saar und arbeitet für viele renommierte Magazine, Zeitungen und Zeitschriften, wie etwa die „New York Time“.

Miri d’Oro wuchs in Deutschland und Spanien auf und lebte viele Jahre lang in den USA, wo sie Electronic Design und Illustration studierte. Jetzt lebt sie in Köln als Illustratorin. 2017 war sie für den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis nominiert. Bernd Kissel ist ein saarländischer Comic- und Trickfilmzeichner.

Darüber hinaus ist eine besondere Aktion geplant: Das Überzwerg ruft alle Kinder im Grundschulalter auf, selbstgemalte Adventskalenderbilder zu schicken. Die schönsten werden vor jeder Lesung dem Publikum präsentiert und im Adventskalender-Bühnenbild aufgehängt. Am Ende werden unter allen Teilnehmern drei Ausgaben von „Hinter verzauberten Fenstern“ verlost.

ueberzwerg.de