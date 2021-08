Eine der Pirmasenser Sehenswürdigkeiten ist wieder intakt: Seit Ende vergangener Woche funktioniert der Schlossbrunnen wieder, pünktlich zum Start des provenzalischen Dorfes auf dem Schlossplatz. Die Stadtverwaltung stellte nach eigenen Angaben am 6. Juli fest, dass am Brunnen kein Wasser mehr lief. In der Brunnenkammer stellte sich heraus, dass der Pumpenmotor nicht mehr funktionierte. „Zur Ursachenforschung musste das rund 300 Kilo schwere Element ausgebaut und an die Oberfläche gebracht werden“, erklärt die Stadt auf Nachfrage. Anschließend wurde der Motor nach Kaiserslautern transportiert, zu einer Spezialfirma, die letztlich einen Lagerschaden feststellte.

„Eine echte Herausforderung“

Am Donnerstag vergangener Woche ging der Brunnen wieder in Betrieb, nachdem Kräfte des Wirtschafts- und Servicebetriebs den Motor eingebaut hatten. „Eine echte Herausforderung bei dem Gewicht“, merkt die Stadtverwaltung an. Seit Freitag gilt auf dem Schlossplatz das Motto „Zu Gast in der Provence“− bis 22. August täglich von 11 bis 22 Uhr.